Ледовая арена в Уссурийске готовится к открытию

Завершающие работы ведутся на новой ледовой арене в Уссурийске, сейчас на объекте идет проверка функционирования сложного технического оборудования, параллельно специалисты уже приступили к заливке льда, сообщают «Вести:Приморье». Строительство объекта проинспектировал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Как подчеркнул руководитель краевого спортивного ведомства, арена возводится в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. Из федерального бюджета на строительство объекта направлено более 217 миллионов рублей и почти 41 миллион – из краевого, , отметили в правительстве ПК.

«Впечатления от арены самые положительные. Комфортные помещения сделаны стильно – здесь будет приятно заниматься и тренироваться. Все коммуникации и системы уже смонтированы. Из Москвы прибыли специалисты, чтобы обучить персонал технологиям по дальнейшей эксплуатации ледозаливочной техники и современного оборудования», – отметил Жан Кузнецов.

Кроме ледового поля арена оснащена тренажерным залом, тремя раздевалками, душевыми кабинами и санузлами. Установлена зрительская трибуна, вмещающая 300 человек. Сооружение оборудовано с учетом доступности для маломобильных граждан – сделаны пандусы и предназначены дополнительные зрительские места.

По словам заместителя генерального директора строительной компании-подрядчика Сергея Николаенко, ледовая арена в Уссурийске будет не только технологичным, но и комфортным для посещения объектом.

«На каждом этапе строительства применялись самые современные технологии. Установлены системы естественной рециркуляции, которые исключают парообразование. Это значит, что арена будет совмещать такие требования, как температурный комфорт зрителей и оптимальные условия для льда. Рабочая температура воздуха будет 18-22 градуса. Процессы заморозки и разморозки льда будут протекать оперативно. А качество ледового покрытия обеспечит специально приобретенная итальянская ледозаливочная машина», – сообщил Сергей Николаенко.

Новая ледовая арена станет уже вторым сооружением такого типа в Уссурийске. Строительство крытого тренировочного катка, начатое в 2018 году, практически завершено. Открыть спортивный объект планируют к началу учебного года. Министр спорта Жан Кузнецов выразил уверенность, что она послужит и жителям города, и гостям Приморья.

«Здесь будут развивать шорт-трек, фигурное катание, керлинг, проводить тренировочные мероприятия по хоккею, но базовой хоккейной ареной Уссурийска будет арена имени Романа Клиза, которая будет принимать основные матчи», – добавил он.

Напомним, в Приморском крае в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» идет активная модернизация спортивной инфраструктуры. Так, по нацпроекту планируется строительство ледовых арен в Кавалерово, Находке, Дальнегорске и Арсеньеве. Кроме этого, во Владивостоке построят центр ледовых видов спорта и региональный хоккейный центр на острове Русский.

К 2024 году по нацпроекту в Приморье планируется достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%, а доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения – 56,2%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]