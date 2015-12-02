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Стоимость проезда для большегрузов станет выше

Стоимость проезда для большегрузов станет выше

Источник фото: pixabay.com

С февраля 2021 года тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» могут повысить на 11 копеек — до 2,31 рубля за километр, сообщают «Вести:Приморье». Ранее планировалось повышение платы до 2,35 рубля.

«В рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2021 года прогнозируемый размер платы в государственной системе „Платон“ составит 2,31 руб/км», — сообщает Росавтодор.

Отметим, с февраля 2020 года тариф системы «Платон» составляет 2,2 рубля за километр.

Система взимания платы с большегрузов в счет вреда федеральным дорогам была запущена в 2015 году. В 2019 году глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции в размере приблизительно 4%, отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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