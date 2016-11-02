Новый тариф системы «Платон» отразится на стоимости услуг перевозчиков

Традиционно большинство законодательных и административных инициатив стартует с 1 января. Но и на последний месяц зимы приходится немало новаций, которые, безусловно, повлияют на жизнь россиян сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «МК».

Ожидается рост тарифов системы «Платон». Владельцы транспортных средств, вес которых превышает 12 тонн, станут больше платить за передвижение по федеральным трассам. Новый тариф составит 2 рубля 20 копеек, тогда как в январе стоимость одного километра составляла 2 рубля 4 копейки. Повышение мотивируется необходимостью увеличить объём средств для реконструкции и строительства дорог и дорожной инфраструктуры в стране.

- Нужно напомнить, что при запуске системы говорилось о тарифе в 3 рубля 73 копейки за километр, к которому постепенно должны прийти в стране, так что наиболее вероятная причина повышения заключается в этом. Учитывая, что система взимания платы работает уже несколько лет, а средства направляются, в том числе на ремонт и реконструкцию дорог, маловероятно, что предстоящее повышение вызовет значительное недовольство среди водителей. Вместе с тем, совсем исключать этого нельзя, особенно в тех регионах, где о ненадлежащем состоянии дорог говорилось неоднократно, но ситуация не меняется или меняется медленно. Очевидно, что выросший тариф, вероятнее всего, отразится на стоимости услуг перевозчиков, скажется на всей цепочке – от производителей до потребителей. Так что, пусть немного, но предстоящее повышение внесёт свой вклад в инфляцию в государстве, пояснил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]