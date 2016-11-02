Плата повысится: Автовладельцев большегрузов ждут изменения

В феврале 2021 года изменения ждут автовладельцев - тех, кто занимается грузоперевозками, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему "Платон" за вред, причиняемый федеральным трассам, на 14 копеек больше за километр пробега - 2,34 рубля. Новый тариф вступит в силу с 1 февраля. Об этом пишет «РГ».

Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

По данным Росавтодора, в системе "Платон" зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1 миллиона 420 тысяч транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть транспортных средств принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Вносимая грузоперевозчиками плата в системе "Платон" поступает в Федеральный дорожный фонд и расходуется на ремонт дорог. С 2015 года, когда была запущена система, в Фонд поступило более 126 млрд рублей. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств системы "Платон" за время ее работы составит 3,3 тысячи км, количество мостовых сооружений превысит 130.

Напомним, ранее Перевозчики Приморья обратились в Администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с иностранными компаниями при использовании системы «Платон».

На совещании при губернаторе Олеге Кожемяко было принято решение направить обращение в Минтранс от Приморского края о возможности совершенствования системы «Платон» и создания равных условий для российских и зарубежных компаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]