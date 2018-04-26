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Машины спецслужб с мигалками и то, что осталось от легковушки: жесткая авария в Приморье (видео)

Машины спецслужб с мигалками и то, что осталось от легковушки: жесткая авария в Приморье (видео)

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

В Михайловском районе Приморья, в районе села Ляличей произошло жесткое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

На ночной дороге очевидцы увидели страшную картину: машины с включенными мигалками, сотрудники ДПС и груда металла, которая осталась от машины, попавшей в аварию.

Детали происшествия уточняются.

«Если это тот тип и если это спринтер, то этот чел чуть не устроил лобовое перед Сибирцево, обогнал нас в итоге на мосту. Далее остановился в районе Альянса,  подобрал пассажира», «Как страшно!», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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