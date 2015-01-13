Губернатор Кожемяко вывез артиста Миронова на стык трех границ (видео)
Губернатор края Олег Кожемяко и народный артист России Евгений Миронов обсудили вопросы проведения первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».
«Побывали с народным артистом России Евгением Мироновым на юге Приморья в удивительном месте на стыке трёх границ: России, Китая и Северной Кореи. Здесь и обсудили планы по проведению первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Он должен был состояться этой осенью во Владивостоке. К сожалению, из-за пандемии его пришлось перенести на следующий год. Уверен, что фестиваль станет ярким культурным событием, как для наших ценителей сценического мастерства, так и для соседей из стран АТР», отметил на своей странице в instagram губернатор края.
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