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29 ноября в России будут отмечать еще один праздник

29 ноября в России будут отмечать еще один праздник

Источник фото: pixabay.com

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта. Праздник предлагается отмечать 29 ноября, сообщают «Вести:Приморье».

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Праздник предлагается отмечать 29 ноября.

Напомним, в этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.

Данное решение должно быть закреплено в течение трех месяцев. Такое поручение дал глава правительства РФ Минтрансу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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