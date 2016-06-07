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5 июня свой профессиональный праздник отмечают экологи

5 июня свой профессиональный праздник отмечают экологи

5 июня свой профессиональный праздник отмечают российские защитники природы — на календаре Всемирный день окружающей среды и День эколога. В Приморском крае на фоне появления новых производств тема благоприятной окружающей среды и защиты природы стала крайне актуальной. За ситуацией с перевалкой угля следят природоохранные организации и региональная власть.

Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр»: «Очень важно, что уникальное биоразнообразие юга Дальнего Востока — такого нигде нет не то что в России, но и в мире — также нашло свое отражение в базовом законе. Поправка о сохранении животных, о сохранении биоразнообразия. А самое важное — обеспечить экологическое просвещение населения. Потому что сегодня профессиональный праздник для экологов. Но, по сути, каждый гражданин страны должен быть немножко экологом».

Напомним, в новой редакции российской Конституции предлагается расширить полномочия ведомств, занимающихся надзором в сфере природоохранной и экологической деятельности. Кроме того, на правительство страны будут возложены дополнительные обязанности по защите природы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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