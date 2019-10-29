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«Соцработник — это связь с миром одиноких людей» - интервью
Восьмого июня в России отмечается День социального работника. Это - ежегодный профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Данная дата стала поводом для разговора в эфире «Радио России. Приморье» о ежедневной деятельности тех людей, которые помогают гражданам, прежде всего — пожилого возраста.
Сколько сейчас человек пользуются услугами соцработников на дому? Как предоставляется помощь и поддержка в условиях пандемии коронавируса? Как развивается проект «Активное долголетие»? На эти и другие вопросы корреспондента Егора Коваленко ответила директор «Приморского центра социального обслуживания населения» Мария Кузьмина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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