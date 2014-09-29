Россияне нашли лазейку для выезда за границу

В Москве появились организации, предлагающие гражданам России оформить визы для поездки за границу в обход запретам. Для оформления документов нужно всего лишь заплатить необходимую сумму и "заболеть", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Царьград.

В настоящий момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 полёты из России в другие страны временно ограничены. Вылет разрешается только в ограниченном числе случаев. Среди них - прохождение лечения. Именной этой лазейкой и пользуются фирмы, оформляющие документы на вылет за границу.

Сотрудница одного из таких центров рассказала, что всё на 100% легально, так как документы оформляются на основе реальной истории болезни. В ней специалисты организации ищут любой намёк на повод отправить клиента на лечение в страну, которую он желает.

"У нас люди для того, чтобы уехать в Европу, этим пользуются… Не бывает ведь на 100 процентов здоровых людей. Что-то можно именно в вашей истории болезни... придумаем, сделаем", - цитирует телеканал "Москва 24" откровения работницы центра оформления документов. При этом гарантий, что на рейс удастся попасть, никто не даёт.

В свою очередь юристы предупреждают, что подобные махинации могут дорого обойтись. И речь не о деньгах. Самое меньшее, что грозит за такой обман, - отзыв визы. В худшем же случае - депортация из страны и внесение в чёрный список.