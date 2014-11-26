Закон принят: граждан защитят от неправильной оценки кадастровой стоимости недвижимости

Госдума приняла закон, предусматривающий наказание за завышение кадастровой стоимости, сообщают «Вести:Приморье».

Оспорить в досудебном порядке кадастровую стоимость недвижимости станет значительно проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ, а в случае его одобрения потребовать перерасчёта налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи. При этом руководители бюджетных учреждений понесут персональную ответственность вплоть до увольнения за систематические ошибки при определении кадастровой стоимости земельных участков или жилых домов. Такие правительственные поправки в законодательство Госдума рассмотрела на пленарном заседании 21 июля сразу во втором и третьем чтениях, отмечает «Парламентская газета».

Согласно утверждённым Госдумой нормам, после вступления документа в силу, оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще. Для этого достаточно направить соответствующий запрос через МФЦ. Более того, при выявлении одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны проверить и исправить ошибки и по другим однотипным объектам.

В то же время любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника. Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты её внесения в ЕГРН, ранее подчёркивал Вячеслав Володин. Это даст возможность требовать перерасчёта налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи.

Законом также устанавливается персональная ответственность должностных лиц за повторные ошибки. Они могут лишиться должности, если в течение года суд неоднократно удовлетворил иски об оспаривании кадастровой стоимости. Это повышает ответственность при принятии решения.

В правовом поле появился и новый принцип оспаривания результатов кадастровой оценки недвижимости, согласно которому, если суд признает правоту гражданина, то это решение будет означать перерасчёт всех предшествующих налоговых периодов, за которые применялась оспоренная стоимость.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]