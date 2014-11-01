15 000 километров на скутере через всю страну преодолел путешественник Александр Пересвет. Репортаж в 21:05

Александр Пересвет (Дубровин), мотопутешественник, рекордсмен: «У меня огромная карта висела. Я видел какие-то точки: Чита, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток. Мне было интересно, что там происходит».

15 000 километров, 3 рекорда, 2 из них мировых. Внушительный результат при минимальной комфорте. В багажнике спальный мешок, инструменты и консервы.

Александр Пересвет (Дубровин), мотопутешественник, рекордсмен: «Покорило всё, вообще Дальний Восток и Приморье. Я ещё хочу в Находку съездить. Я просто выкатывал 10 раз на Русский остров. Я несколько раз катал по этим мостам. Я из-за двориков выхожу и понимаю, что это подпорки моста и у меня просто челюсть отпадает и разбивает асфальт. Я так удивлён был, какой же он большой. Я с дрожащими руками ехал, но первое впечатление просто потрясающее было. Поехал дальше, а там ещё один мост и он не менее величественный».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]