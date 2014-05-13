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Вернут до 15 тысяч на карту: россиянам предложили «бонус» за отдых на родине

Вернут до 15 тысяч на карту: россиянам предложили «бонус» за отдых на родине

Источник фото: пляж Сочи, лето 2020 г.

Ростуризм выступил с инициативой частично возвращать средства граждан за отдых внутри страны, сообщают «Вести:Приморье».

В случае, если на уровне правительства идея будет поддержана, путешествующие смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путевку для отдыха на территории России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в хоже выступления в Госдуме.

Правительство выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов, которые решат до конца текущего года отдохнуть в российских регионах.

Чтобы получить компенсацию, граждане должны потратить на туристическую услугу не менее 25 тысяч рублей и соблюсти ряд условий, в том числе срок бронирования, который должен составлять не менее пяти ночей. При этом 5 тысяч вернут за каждые потраченные 25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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