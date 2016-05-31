Туристам вернут до 15 тысяч рублей, потраченных на путешествие

Вернуть до 15 тысяч рублей, потраченных на путешествия по России, смогут отечественные туристы, оплатившие свою поездку с помощью карты "Мир", - сообщает "Вести: Приморье".

Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00.00 мск. Оплатить путёвку нужно до 28 августа.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия – продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, стоимость путёвки – от 25 тыс. рублей, оплата картой «Мир».

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]