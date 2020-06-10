У россиян есть только неделя, чтобы получить компенсацию

Россияне получат компенсацию до 20% стоимости туров по стране, если купят их с 21 по 28 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ". На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей. Правила субсидирования внутренних путешествий закреплены в постановлении правительства. Документ публикует "Российская газета".

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в акции примут участие около 3 млн россиян. В Ростуризме рассчитывают, что акция поможет россиянам открыть для себя свою страну. "Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Все предложения будут доступны для покупки на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Там же подробно описаны все условия акции.

Эту программу Ростуризм подготовил совместно с "Национальной системой платежных карт" (НСПК). Ведомство будет предоставлять НСПК субсидии из выделенных средств.

Выплачиваться обратно будет по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости одного тура. Максимальный кешбэк составит 15 тысяч рублей. Условия участия в программе ранее обозначили в Ростуризме. Акция распространяется на любые туры, вплоть до 20 декабря этого года, главное - купить их во время проведения акции.

Однако для регионов с повышенным спросом - Краснодарского, Алтайского, Ставропольского края, Республик Крым и Алтай, Севастополя и Калининградской области действуют особые правила. Кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, хотя приобретать их также нужно с 21 по 28 августа. Получить частичную компенсацию также можно за забронированные гостиницы и водные круизы.

Чтобы получить кешбэк, нужно во время акции 21-28 августа купить тур по России на любую дату до 20 декабря этого года

Одно из условий участия в акции - покупка тура онлайн с помощью карты "Мир". Деньги вернутся автоматически на ту же карту в течение пяти дней. Также карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности "Мир".

Представители турбизнеса отмечают высокий интерес к путешествиям по России. Уже появились первые заявки даже на новогодние туры, чего никогда не было раньше, рассказали "Российской газете" в компании Anex Tour. За первые 13 дней августа количество бронирований на Новый год достигло 50% показателей за июль.

По данным сервиса Туту.ру, 75% россиян, планирующих туристические поездки, настроены путешествовать по России. Самые популярные направления - Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, а также Красноярск и Владивосток.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]