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Вчера, 22:02

Программу кешбэка распространят на путевки любой стоимости

Программу кешбэка распространят на путевки любой стоимости

Во втором этапе программы кешбэка за туры по России, который намечен на октябрь, смогут участвовать путевки любой стоимости, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".

"Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) - любая (не ограничена)", - говорится в сообщении Ростуризма. При этом, минимальная длительность поездки будет сокращена с четырех до двух ночей.

Денежные средства будут возвращаться на карту (кешбэк) в размере 20% от стоимости тура. При этом, оплата тура, как и в ходе первого этапа программы должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы "Мир".

Как отметили в Ростризме, предельная сумма кешбэка и некоторые другие условия проведения акции будут определены после утверждения правил. В ведомстве призвали туроператоров и отельеров участвовать в программе и уже сейчас начать организационную и техническую подготовку.

В частности, всем организациям, желающим участвовать в акции, необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, через которую будет происходить приобретение туров и бронирование отелей. Партнеры, которые участвовали в программе ранее, смогут использовать уже созданные страницы с обновленными предложениями.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел с 21 по 28 августа. В программе участвовали все регионы России. Но по наиболее востребованным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. По условиям первого этапа в программе участвовали поездки продолжительностью не менее четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Туристам возвращалось от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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