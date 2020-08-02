Программу кешбэка распространят на путевки любой стоимости

Во втором этапе программы кешбэка за туры по России, который намечен на октябрь, смогут участвовать путевки любой стоимости, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету".



"Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) - любая (не ограничена)", - говорится в сообщении Ростуризма. При этом, минимальная длительность поездки будет сокращена с четырех до двух ночей.

Денежные средства будут возвращаться на карту (кешбэк) в размере 20% от стоимости тура. При этом, оплата тура, как и в ходе первого этапа программы должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы "Мир".

Как отметили в Ростризме, предельная сумма кешбэка и некоторые другие условия проведения акции будут определены после утверждения правил. В ведомстве призвали туроператоров и отельеров участвовать в программе и уже сейчас начать организационную и техническую подготовку.

В частности, всем организациям, желающим участвовать в акции, необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, через которую будет происходить приобретение туров и бронирование отелей. Партнеры, которые участвовали в программе ранее, смогут использовать уже созданные страницы с обновленными предложениями.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел с 21 по 28 августа. В программе участвовали все регионы России. Но по наиболее востребованным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября. По условиям первого этапа в программе участвовали поездки продолжительностью не менее четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей. Туристам возвращалось от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]