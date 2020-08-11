В России стартовал второй этап туристического кешбэка

Второй этап программы возврата средств за покупку тура на российские курорты продлится с 15 октября по 5 декабря. Туристы, которые решили отдохнуть в России, смогут вернуть до 20 процентов стоимости тура, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету". При этом минимальная цена путёвки не ограничена, а продолжительность отдыха может быть от двух дней. Обязательным условием получения кешбэка является оплата путешествия картой «Мир».

Первый этап программы, направленной на развитие внутреннего туризма, прошёл с 21 по 28 августа. В течение недели можно было приобрести тур, рассчитанный на период до конца года.

Второй этап продаж продлится с 15 октября до 5 декабря. Совершить поездку в рамках программы можно до 10 января 2021 года, а в проекте участвуют не только отели и туроператоры, но и турагрегаторы. Часть потраченных денег вернут как при организации самостоятельного путешествия и бронировании отеля, так и при покупке готовых туров. Это могут быть турпакеты с авиаперелётом, круизы по рекам и морям, железнодорожные туры с ночёвками в поезде или в отеле.

Чтобы получить кешбэк, нужно зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф и выбрать российский город или курорт, куда вы планируете поехать. На сайте оплачивается турпакет полностью или только отель, если решено добраться до места отдыха самостоятельно. Условием является продолжительность поездки от двух ночей.

Напомним, в августе, чтобы получить возврат части средств, нужно было приобрести тур стоимостью от 25 тысяч рублей. При этом возвращали максимум 15 тысяч рублей. Теперь минимальная цена путёвки не ограничена, а максимальная сумма кешбэка — 20 тысяч. Но вернут не более 20% стоимости тура.

Важное условие программы — поездка должна быть оплачена только картой «МИР». Чтобы получить кешбэк, следует зарегистрироваться в программе лояльности платёжной системы «МИР» на сайте privetmir.ru. Компенсацию рассчитывают исходя из стоимости турпакета — на одного человека или на семью. Оплачивать нужно весь турпакет полностью, одним платежом, а средства начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Один человек может купить несколько туров, но кешбэк на каждую карту «МИР» переводят только один раз. Так что, если вы хотите оформить несколько поездок со скидкой, пользуйтесь разными картами.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]