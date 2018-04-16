При оформлении ДТП в автомобили врезались проезжающие мимо машины

Информация о столкновении транспортных средств в районе 89 км автодороги « Артем - Находка - порт Восточный» поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Фокино, сообщают «Вести:Приморье».

По предварительной информации, двигаясь со стороны города Фокино в направлении Владивостока, выезжая на главную дорогу, 57-летний водитель Хендай Универс не уступил дорогу автомобилю Хонда Фит, спровоцировав столкновение.

В момент оформления ДТП автомобили стали участниками второго происшествия. Водитель Исудзу Эльф не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди него автомобиля Тойота Ноах, совершил столкновение с ним, после чего наезд на Хендай Универс и Хонда Фит, которые находились на месте оформления ДТП.

Травмирован 1 человек – 47-летний пассажир автомобиля Исудзу Эльф госпитализирован с переломом ноги, отметили в пресс-службе МО МВД России по ЗАТО Фокино.

В отношении водителя автобуса Хендай Универс составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской федерации либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа), вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестов).

В отношении водителя автомобиля Исудзу Эльф составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), вынесено определение о возбуждении административного расследования по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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