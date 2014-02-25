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Возраст молодежи слегка «подкорректируют»

Возраст молодежи слегка «подкорректируют»

Источник фото: pixabay.com

В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет, сообщают «Вести:Приморье». Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект с положениями закона "О молодежной политике в Российской Федерации".

В частности, документ определяет молодежь как лиц в возрасте от 14 до 35 лет, отмечает «РГ».

В пояснительной записке с законопроекту указано, что он разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Авторы отмечают, что правоотношения в области молодежной политики регулируются только подзаконными нормативными правовыми актами и региональными законами, однако единый системообразущий подход к этой теме отсутствует.

Разработанный документ дает определения понятий, связанный со словом "молодежь" (например, "молодая семья", "молодежная организация"), уточняет субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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