Возраст молодежи слегка «подкорректируют»

В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет, сообщают «Вести:Приморье». Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект с положениями закона "О молодежной политике в Российской Федерации".

В частности, документ определяет молодежь как лиц в возрасте от 14 до 35 лет, отмечает «РГ».

В пояснительной записке с законопроекту указано, что он разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Авторы отмечают, что правоотношения в области молодежной политики регулируются только подзаконными нормативными правовыми актами и региональными законами, однако единый системообразущий подход к этой теме отсутствует.

Разработанный документ дает определения понятий, связанный со словом "молодежь" (например, "молодая семья", "молодежная организация"), уточняет субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]