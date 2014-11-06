Молодежь «постареет»: специальный закон установит понятия возраста

Молодежный возраст в РФ Госдума собирается закрепить специальным законом, сообщают «Вести:Приморье». Молодыми людьми будут считаться граждане с 14 до 35 лет, уточняет ura.ru.

Проект закона «О молодежной политике в РФ» Госдума должна рассмотреть 24 ноября, пишет газета «Известия». Депутаты готовы единогласно поддержать документ, который определит в федеральном законодательстве такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения». «Там определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей», — рассказал глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Депутат уточнил, что 35 лет — это максимальный возраст, который возможно подвести под критерии молодежи. Теперь все лица с 14 до 35 лет смогут получить определенные льготы, положенные им по статусу. В частности, семьи могут подавать заявки на компенсацию по покупке жилья на три года позже (ранее срок был ограничен 32 годами одного из супругов).

Отметим, в советское время комсомольский возраст истекал в 28 лет. При этом в документах ВОЗ верхняя планка возраста молодежи и вовсе составляет 44 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]