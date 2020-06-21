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«Что хочу, то и делаю»: мужчина обиделся на свой авто и сжег его (видео)

«Что хочу, то и делаю»: мужчина обиделся на свой авто и сжег его (видео)

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Приморец, по всей вероятности, обиделся за что-то на своего «железного коня» и поджег его, сообщают «Вести:Приморье».  

Видео того, как горит его микроавтобус, автовладелец выложил в сеть, комментирую словами - «Моя техника, что хочу, то и делаю. Догорай, ****».  

Мы не стали публиковать видео со звуком, так как автор видео выражался нецензурной бранью, обращаясь к горевшей машине.

«Дизелёк видно плохо заводился», «Мотор огонь», «Печалька у кого-то», «Бедняга, замкнуло видимо что то там а огнетушителя не было», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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