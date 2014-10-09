«Не открывайте, не верьте»: лже-электрики ходят по квартирам жителей Владивостока

Во Владивостоке по квартирам ходят люди, которые представляются сотрудниками ДЭК и «ИнфоЭнергоЦентра». Они предлагают горожанам установить новые электросчётчики, а тех, кто сомневается или отказывается, пугают штрафами. В обеих компаниях утверждают, что эти люди не имеют к ним никакого отношения. Более того, проверять приборы учёта в Приморье запрещено до конца года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В редакцию обратился житель улицы Хабаровской Дмитрий. Он рассказал, что 22 июля по квартирам ходили люди, которые представлялись сотрудниками «Дальневосточной энергетической компании», просили показать им электросчётчики и предлагали их заменить на цифровые.

Дмитрий отказался, а пенсионер из соседнего дома согласился. К пожилому мужчине пришли якобы сотрудники ДЭК и, ссылаясь на федеральный закон «Об электроэнергетике», пригрозили крупным штрафом, если тот не оплатит новый счётчик. Пенсионер заплатил за счётчик 7200 рублей, второй счётчик пытались установить его соседу, но не успели – в квартиру зашёл Дмитрий. Неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей ДЭК, сослалась на тот же самый закон и попросила перевести деньги за счётчик на карту или отдать наличными.

В квитанции на оплату было указано, что услугу оказывает ООО «ИнфоЭнергоЦентр» с юридическим адресом в Брянске. Единственное, что смутило Дмитрия, – отсутствие чека. Мужчина сразу позвонил в ДЭК, ему ответили, что эти люди не являются сотрудниками компании.

О том, что мошенники под видом сотрудников ДЭК предлагают пенсионерам купить сомнительное электрооборудование, компания предупреждала ещё в июне.

«Сотрудники ПАО «ДЭК» оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам, оплата взимается в офисах компании через кассу или платёжные терминалы. Если клиент не подавал такой заявки, энергетики настоятельно рекомендуют гражданам прекратить общение с таким «продавцом» и вызвать полицию. Плановые обходы квартир и частных домов сотрудниками ДЭК осуществляются с целью проверки технического состояния счётчиков, правильности их подключения к электросетям. Такие услуги оказываются бесплатно. По закону работник энергоснабжающей организации имеет право требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время в занимаемое жилое помещение. Однако при этом специалист должен предъявить служебное удостоверение сотрудника филиала ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт с синей печатью и указанием фамилии, имени, отчества, должности. Этот документ энергетики рекомендуют внимательно изучить, а при возникновении сомнений уточнять по телефону: 8 (423) 265-79-08», – сообщают в «Дальневосточной энергетической компании».

Когда Дмитрий позвонил в полицию, незнакомцы вернули соседу деньги, сняли новый счётчик и скрылись. Заплатить пришлось только за опломбировку счётчиков – 250 рублей.

Похожая история произошла с Андреем, жителем Острякова. К нему в дверь позвонил молодой человек, представился работником компании «ИнфоЭнергоЦентр» и зачитал якобы постановление о том, что в 2020 году всем необходимо поменять старые счётчики на новые, цифровые. По словам Андрея, этот человек рассказывал об устройстве счётчиков со знанием дела. Он отметил, что если установить счётчик сейчас, сумма будет меньше. Говорил очень уверенно и не давал себя перебить.

В ходе разговора он начал заполнять документы и просил Андрея поставить подпись, чтобы прямо сейчас начать установку. Андрея насторожило, что юридический адрес компании находится в Брянске, а местный филиал – в районе Второй Речки. Проверив адрес, он выяснил, что такой компании во Владивостоке нет. Андрей от услуги отказался. Примечательно, что квартира, в которой он живёт, оформлена на его бабушку. Это навело его на мысль, что мошенники специально выбирают пенсионеров.

Редакция связалась с главным офисом компании «ИнфоЭнергоЦентр» в Брянске. Там ответили, что им звонят со всей страны и жалуются на мошенников. В компании заверили, что их сотрудники носят специальную экипировку с логотипом. Отметим, что «специалисты», которые приходили к нашим героям, не имели никаких опознавательных знаков.

В интернете можно также найти отзывы жителей Новосибирска, которые пишут о завышенных ценах на услуги «ИнфоЭнергоЦентра». Электросети подмосковного города Истра предупреждают, что замена счётчика в этой компании будет считаться «несанкционированным вмешательством в работу прибора учёта».

Напомним, в Приморском крае до 1 января 2021 года запрещено проверять счётчики, чтобы снизить риск заражения населения коронавирусом. Это касается даже приборов учёта с истекшим сроком поверки – ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания с них, а штрафы и пени начислять не будут. Кроме того, теперь устанавливать новые электросчётчики в многоквартирных домах должны энергокомпании, причём бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru