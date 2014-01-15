«Лежит, ждем скорую»: Случай на парковке возмутил горожан

Во Владивостоке около ТЦ Гранд во Владивостоке произошел возмутительный случай, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы рассказали, что ...человек из Хабаровска заехал на парковку и, выезжая, не захотел платить. Парковщик его остановил, но водитель вышел и нанес сильный удар в лицо. Парковщик упал и ударился об асфальт. Полиция приехала, ждем скорую, едет уже минут 30». Очевидцы в шоке от ситуации. Многие, кто пользуются услугами парковки, отметили, что парковщик не конфликтный человек. Доброжелательный, частенько помогает.

«Ужас в том, что этот якобы "человек" оправдывает себя тем, что охранник пару раз хлопнул ему по капоту жизнь совсем обесценилась.....за кусок железа готовы убить. Тыкал нам всем видео, которое он сделал на телефон, а ведь человек мог и совсем не придти в себя», «Там на въезде стоит вывеска, что парковка платная.... Какого *** заезжать, если не согласен платить.... Парня жалко, вышел блин на работу», «Что же за люди такие! Почему нет страха за чужую жизнь? Ведь человек мог упасть и умереть. И это за 50 рублей... Дай бог здоровья! Парковщик - хороший человек. Всегда на помощь приходит, вежливый, улыбчивый», отметили в комментариях.

«Проходили мимо, парень уже лежал в машине скорой помощи, похоже, что без сознания. Поначалу показалось, что пешехода сбили, а тут вообще какая-то жесть произошла», рассказали очевидцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru