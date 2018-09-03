Эксклюзивное видео масштабного ДТП попало в соцсети (видео)

Сегодня вечером в районе «Дальпресса» произошла авария с участием большегрузов и нескольких легковых авто, сообщают «Вести:Приморье».

Два большегруза - грузовик и длинномер вылетели на тротуар. После обе машины врезались в рекламный щит, а затем в здание магазина. Одну из огромных машин развернуло. Щит при этом рухнул на павильон цветов. Очевидцы уточняют, что пострадал еще несколько машин.

На место ДТП приехали скорые, полиция и специалисты МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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