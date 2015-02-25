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Выяснилось, сколько было пострадавших в страшном ДТП на «Дальпрессе»

Выяснилось, сколько было пострадавших в страшном ДТП на «Дальпрессе»

Источник фото: пресс-служба ведомства

ГИБДД Владивостока проводит проверку по факту ДТП в районе Дальпресса, сообщают «Вести:Приморье».

В полицию поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей. Предварительно установлено,  что 41-летний водитель самосвала Исузу  двигался   со стороны Первой речки в направлении Центра. В районе Дальпресса мужчина  потерял управление, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся  с автомобилями Сузуки Эскудо, Лексус 400, Тойота Витц и грузовиком МАН, а далее въехал в здание.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи и МЧС.

В результате ДТП водитель самосвала оказался зажат в кабине. Ему потребовалась помощь спасателей. В медучреждение  доставлена  70-летняя водитель Сузуки Эскудо, а также женщина, находившаяся в здании во время происшествия. Травмы получил водитель грузовика.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По предварительной информации, у автомобиля Исузу отказали тормоза.

Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На месте автоаварии введены временные ограничения дорожного движения, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. Госавтоинспекция просит водителей использовать альтернативные маршруты движения.

Напомним, ранее мы сообщали, видео трагедии разлетелось в соцсетях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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