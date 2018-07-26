"Народный синоптик" сообщил о важном изменении в погоде

Полярный фронт не дойдет до границ Приморского края, а дойдет только до центральной части Японского моря (см. карту). Это значит, что тропических и опасных ливней пока не ожидается, с таким прогнозом выступил сайт Маглипогода.

Ранее сообщалось, что, если полярный фронт поднимется до территории Приморья, о это может вызвать резкое ухудшение погоды в Приморье. "Можете и дальше планировать свои планы на отдых и работу в обычном режиме. Погода чем-то будет похожа на июньскую, только с более повышенной температурой на побережье", - делает прогноз "народный синоптик" Руслан Юрковский с Маглипогоды.

Температурный фон днем от +24 °С до +30 °С в континентальных районах и от +16 °С до +23 °С в прибрежных районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]