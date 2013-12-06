Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:03

Пинком и битой решил свою судьбу любитель громкой музыки

Пинком и битой решил свою судьбу любитель громкой музыки

Источник фото: pixabay.com

В Хорольском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, применившего насилие в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

В ночь на 26 июля 2020 года возле Дома культуры в селе Хороль компания молодых людей громко слушала  музыку.  На место прибыл наряд полиции и молодым людям сделали замечание. Один из присутствующих молодых людей в ответ на требование полицейского прекратить нарушать общественный порядок, пнул его ногой и ушел, возвратившись,   он принес с собой деревянную биту и ударил ею полицейского по спине и голове. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

В настоящее время в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертиза, расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Примосркому краю. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме