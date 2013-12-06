Пинком и битой решил свою судьбу любитель громкой музыки

В Хорольском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, применившего насилие в отношении представителя власти, сообщают «Вести:Приморье».

В ночь на 26 июля 2020 года возле Дома культуры в селе Хороль компания молодых людей громко слушала музыку. На место прибыл наряд полиции и молодым людям сделали замечание. Один из присутствующих молодых людей в ответ на требование полицейского прекратить нарушать общественный порядок, пнул его ногой и ушел, возвратившись, он принес с собой деревянную биту и ударил ею полицейского по спине и голове. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертиза, расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Примосркому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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