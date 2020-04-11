Названа категория граждан, которая получит выплату в 24 тысячи

Некоторые россияне из числа получающих пенсии могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты в размере до 24 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Дополнительные пособия, в частности, полагаются участникам программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. По условиям программы, граждане отчисляют на свой счет сумму от 2 до 12 тысяч рублей, которую ПФР в свою очередь удваивает. Таким образом, максимальная величина выплаты может составить 24 тысячи рублей, уточнили в Пенсионном фонде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]