Приморцы подключаются к «Цифровому прорыву»

С 3 по 5 октября во Владивостоке пройдет региональный этап конкурса «Цифровой прорыв», сообщают «Вести:Приморье». Лучшие IT-специалисты страны на протяжении 48 часов будут разрабатывать продукты, направленные на решение актуальных задач федерального округа, а самым успешным из них в дальнейшем помогут воплотить проекты в жизнь. Заявку на участие в хакатоне оставили уже более 220 жителей Приморского края, с каждой неделей это число продолжает пополняться, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Хакатон будет представлять собой микс онлайн- и офлайн-форматов. Во Владивостоке будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией – на время соревнования он станет центром притяжения российского IT. Центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, объединит экспертов, партнеров проекта и, конечно же, участников, которые будут соревноваться между собой дистанционно.

Задания для соревнования предоставят крупнейшие коммерческие и государственные организации. В числе направлений – большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность и образование, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение, а также актуальнейшее в нынешней ситуации направление цифровой трансформации. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации, что позволит участникам действовать в обстановке, максимально приближенной к «боевой».

«Конкурс “Цифровой прорыв” – уникальная возможность для молодых специалистов в области цифровой экономики попробовать свои силы и стать частью профессионального сообщества. Конкурс поможет сформировать в Приморье мощный кадровый резерв IT-специалистов и сообщество профессионалов, обладающих необходимыми компетенциями для развития в регионе цифровой экономики», – отметили в министерстве цифрового развития и связи Приморья.

Победители хакатона разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.

По словам организаторов хакатона, в этом году представители Дальневосточного федерального округа участвуют в «Цифровом прорыве» не только активно, но и успешно.

«Пять конкурсантов с Дальнего Востока заняли призовые места в летнем IT-марафоне “Цифрового прорыва”, еще 29 вошли в шорт-лист. На региональный этап конкурса, который пройдет во Владивостоке в октябре, уже зарегистрировались 824 специалиста, ТОП регионов по количеству участников возглавляет Приморский край», – отметили организаторы.

Заявочная кампания на «Цифровой прорыв» еще не завершена – для участия нужно собрать команду от 3 до 5 человек и, выбрав Владивосток в списке региональных хабов на официальном сайте проекта, пройти регистрацию. Если же единомышленников в команду найти не удалось, то их можно отыскать на сайте конкурса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]