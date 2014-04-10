Взрывы над Новосысоевкой: военные гарнизоны избавляются от старых и ветхих зданий

Звуки взрывов раздались над селом Новосысоевка. В Приморье сносят старые и ветхие здания в заброшенных военных городках и гарнизонах.

За считанные секунды это ветхое здание складывается как карточный домик. Несколько лет аварийное строение в буквальном смысле нависало над головами жителей Новосысоевки. Здесь несколько таких объектов. И все требовали демонтажа.

Федор Кирюшин, командир инженерно-саперного батальона, майор: «В рамках проведения тактико-специальной подготовки на территории бывшей войсковой части выполнена задача по обрушению списанных зданий, которые представляют угрозу для местного населения. Неоднократно были случаи обрушения зданий».

Работы ведут как взрывным, так и механическим способом. Военнослужащие измеряют периметр каждого здания, рассчитывают необходимое количество взрывчатки и делают такие подрывы безопасными.

В роли командиров инженерно-саперных подразделений выступали выпускники высших учебно-военных заведений. Они на практике закрепили знания, полученные в вузах.

Никита Демченко, командир инженерно-саперного взвода, лейтенант: «На сегодняшнем занятии мы получили практический опыт по обрушению зданий. Особенно приятно осознавать, что помимо совершенствования профессиональной подготовки мы выполняем общественно важную полезную работу - защищаем местное население от обрушения аварийных зданий».

В Приморье десятки нежилых военных городков. Поэтому работы у военных инженеров много. Уже в ближайшее время начнется демонтаж аварийных зданий в бывших закрытых городах Сибирцево и Уссурийска. По планам, до сентября этого года саперы снесут 17 старых зданий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]