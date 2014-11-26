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Взрывным методом военные инженеры демонтируют аварийные здания в Приморье

Взрывным методом военные инженеры демонтируют аварийные здания в Приморье

Взрывным методом военные инженеры демонтируют аварийные здания Приморье

Никита Демченко, командир инженерно-саперного взвода, лейтенант: «На сегодняшнем занятии мы получили практический опыт по обрушению зданий. Особенно приятно осознавать, что помимо совершенствования профессиональной подготовки мы выполняем общественно важную полезную работу - защищаем местное население от обрушения аварийных зданий».

Федор Кирюшин, командир инженерно-саперного батальона, майор: «В рамках проведения тактико-специальной подготовки на территории бывшей войсковой части выполнена задача по обрушению списанных зданий, которые представляют угрозу для местного населения. Неоднократно были случаи обрушения зданий. Особенностью сегодняшнего занятия явилось то, что в роли командира инженерно-саперных подразделений выполняли задачу выпускники 2020 года. Они на практике закрепили знания, полученные в вузах».

Видео предоставлено пресс-службой 5-й Армии ВВО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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