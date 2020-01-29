Пандемия коронавируса усиливается, заявил глава ВОЗ

Пандемия коронавируса является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся Всемирной организацией здравоохранения, сообщают «Вести:Приморье».

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в настоящее время пандемия усиливается, "за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось". "В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших", - отметил он.

Гебрейесус напомнил, что через несколько дней исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", отмечает «РГ». "Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - завил гендир ВОЗ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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