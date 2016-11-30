Движение перекрыто: машины стоят из-за ДТП на объездной трассе

Во Владивостоке на объездной Седанка - Патрокл, перед поворотом на Горностай произошло серьезное ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы аварии утверждают, движение перекрыто.

Детали происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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