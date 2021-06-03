Движение на объездной трассе перекрыто

В Госавтоинспекции Владивостока заявили, из-за непогоды временно ограничено движение на объездной трассе, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке из-за сильного тумана и обильных осадков перекрыто движение всех видов транспорта на участке автодороги «пос. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл». По центральным улицам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

По данным Гидрометцентра, 3 и 4 июня на территории Приморского края ожидается значительное ухудшение погодных условий. На большей территории края выпадут обильные осадки в виде дождя. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке. Судя по видео, в "замес" попали, как минимум, 10 автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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