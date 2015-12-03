Будут устанавливать в каждую машину: эксперты предупреждают об ошибке срабатывания системы и подорожании авто

Минпромторг до конца года планирует разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и «простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами. Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. руб. К тому же, предупреждают оппоненты, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки, отмечает “Ъ”.

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели». Автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков российского производства. ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть, в частности, исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки. В перспективе устройства получат статус «средств измерений» (по аналогии с алкометрами и дорожными камерами), что означает проведение регулярных поверок приборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]