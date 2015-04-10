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Дуло пистолета у виска: студент попал под прицел на остановке транспорта «Дальпресс»

Дуло пистолета у виска: студент попал под прицел на остановке транспорта «Дальпресс»

Источник фото: pixabay.com

В приморской столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на остановке общественного транспорта. Жертвой преступника стал молодой человек, который ждал автобус, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По информации источника в правоохранительных органах, о нападении в полицию в середине июля сообщил 19-летний пострадавший, который в обеденное время стоял на остановке «Дальпресс». В этот момент к нему подошёл высокий мужчина в медицинской маске, который наставил на него пистолет и потребовал отойти за ближайшую постройку.

Разбойник под угрозой применения оружия забрал у студента паспорт, iPhone 7 Plus и четыре тысячи рублей, после чего быстро скрылся с места происшествия. Ограбленный молодой человек обратился за помощью в полицию и описал приметы подозреваемого, который вскоре был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 36-летний местный житель.

У подозреваемого был изъят пневматический пистолет, а также похищенные у пострадавшего вещи и деньги. По факту разбойного нападения с угрозой применения оружия было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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