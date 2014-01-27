Проект о введении нового метода тестирования водителей на алкоголь предложено доработать

Общественная палата предложила МВД доработать проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе, устранив возможные коррупционные риски, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в пятницу уточнил ТАСС со ссылкой на заключение ОП по результатам общественной экспертизы соответствующего проекта постановления кабмина.

«Предложенная редакция проекта постановления не позволяет минимизировать коррупционные риски и в данной редакции не может быть поддержана участниками общественной экспертизы. Между тем при соответствующей доработке проекта постановления с учётом коррупционных рисков он может быть поддержан», — говорится в заключении.

По мнению участников общественной экспертизы, к таким изменениям можно отнести обязательность видеофиксации процедуры освидетельствования без возможности удаления видеозаписей, проведение тестирования только во время спецопераций и при участии не менее двух экипажей Госавтоинспекции. Кроме того, в ОП отдельное внимание уделили способу оценки степени опьянения и конструкции используемых приборов. «При использовании новых технических средств необходимо обеспечить бесконтактный способ контроля в целях исключения возможности заражения исследуемого лица инфекцией или вирусом», — говорится в документе.

Также отмечается необходимость обучения сотрудников ГАИ работе с новыми техсредствами и более чёткого и единообразного отражения правового регулирования вопросов освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, поясняет pnp.ru.

Ранее в МВД сообщали о разработке проекта о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение. Отмечалось, что разработанная методика позволит оперативно проверять сразу несколько автомобилей из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер, однако как будет организован процесс проверки, в ведомстве не уточнили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]