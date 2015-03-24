Магазин известного владивостокского миллиардера «попал» на деньги

Полицейские задержали подозреваемого в кражах из магазина бытовой техники в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о краже из магазина бытовой техники, расположенного по улице Пушкина. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 34-летнй житель Артема задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что в одном и том же магазине он дважды, с разницей в два дня, совершил хищения.

Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдает, приморец похитил с полки электробритву и электрический триммер. Впоследствии похищенные товары продал. На вырученные деньги приобрел продукты питания и алкогольные напитки, пояснили в пресс-службе ОМВД Росси по городу Артему.

Установлено, что в 2019 году задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и находится на условной мере наказания.

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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