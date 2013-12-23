Известного приморского исполнителя закидали помидорами во время выступления

Исполнитель и автор песен из Владивостока Дмитрий Калугин рассказал на своей странице в Facebook , как неожиданно попал "под обстрел едой и помидорами". По его словам, это произошло на центральной площади города во время фестиваля "Приморский урожай", где накануне так же собрались горожане с плакатами по хабаровской теме, сообщает "Вести: Приморье".





В ходе моего выступления случился неприятный инцидент, - делится впечатлениями Дмитий, - меня закидали помидорами. Кто это был, судить не мне. Но провокацию устроил не один человек. Одна девушка вбежала на площадку и начала кидаться едой — нашими приморскими помидорами. Купила она их похоже здесь же, на ярмарке приморских овощей. Другая женщина перешла в оскорбления в адрес мой, и адрес организаторов фестиваля «Приморский урожай». Потом девушки исчезли также быстро, как и появились. Относились ли они к числу участников митинга, который также проходил на территории площади — не известно. Хотелось бы верить, что нет. Что касается данного инцидента, я бы хотел пожелать этим людям: если вы действительно хотите быть активными в обществе и постараться изменить окружающий мир вокруг себя, то стоит начать с себя. Начните наводить порядок, начиная со своего дома, лестничной площадки. Сделайте реальное благо, как можете, как вам подсказывает сердце. Срывать праздник — не выход. Лучше ничего не стало. Вы испортили настроение мне, организаторам и зрителям".



