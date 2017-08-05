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"Бегите": синоптики рекомендуют покинуть пляжи Приморья

"Бегите": синоптики рекомендуют покинуть пляжи Приморья

В период с 6 по 7 августа есть вероятность выпадения очень большого количества осадков за короткое время в Приморском крае, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Эксперт этого сайта утверждает, что тайфун Hagupit пройдет на наименьшем расстоянии до Приморья В связи с этим в этот период в Приморском крае может выпасть большое количество осадков. При этом есть вероятность обострения полярного фронта, тогда наводнения не избежать.

Всем отдыхающим до 5 августа настоятельно рекомендуется покинуть зоны отдыха и приготовиться к удару стихии. При выходе тайфуна в Японское море, на побережье сразу появятся большие волны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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