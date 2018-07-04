Два дня передышки и новый шторм: девятый тайфун обещает стать самым мощным в году

Со 2 по 4 сентября на Приморский край будет оказывать влияние 9-ый по счету тайфун, который станет возможно самым мощным в этом году, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

По прогнозу народного синоптика Руслана Юровского, в начале сентября есть все условия для выпадения большого количества осадков из-за тайфуна и полярного фронта.

30 августа произойдет временное похолодание. При этом сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди различной интенсивностью, но в течение дня ожидается ослабление осадков. На востоке края и особенно на восточном побережье сохранится штормовой ветер, а волны на море только усилятся. В море будет шторм с высотой волны до 4 метров и выше. Холодный воздух будет смещаться в южном направлении, поэтому похолодает уже на всей территории края. Также умеренный до сильного ветер северо-восточного направления появится уже на всей территории края, местами он будет северного направления.

Температура воздуха 29 августа +21 °С +30 °С, на востоке края уже начнется похолодание до +15 °С +20 °С. 30 августа продолжится похолодание и температура всего составит +15 °С +23 °С, на востоке края местами до +12 °С. Это будет настоящее вторжение холодного воздуха с Охотского моря, которое и вызовет обострение полярного фронта 29 и 30 августа.

Далее два дня перерыва в штормовой погоде. Со 2 по 4 сентября нас ждет снова очень серьёзное ухудшение погоды, которое вызовет наводнение в Приморском крае.

"Советую всем приготовиться до 2 сентября!", - отмечает Юровский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]