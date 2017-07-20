Новости Общество
Сегодня, 15:49

Полярный фронт обрушит на Приморье опасное количество воды и принесет резкое похолодание

Полярный фронт обрушит на Приморье опасное количество воды и принесет резкое похолодание

Источник фото: Маглипогода

При прохождении тайфуна "Бави" полярный фронт поднимется на север в Хабаровского края. А когда тайфун исчезнет, то начнет двигаться на юг, соответственно принесет с собой похолодание. Южнее фронта температура до +35 °С, а севернее всего +10 °С +15 °С. Соответственно фронт резко обострится при движении на юг.

В связи обострением полярного фронта, 29 и 30 августа в Приморском крае объявляется предупреждение №1, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

В крае ожидается очень неустойчивая и разная погода. На большой части края пройдут дожди, временами сильные. Местами пройдут тропические ливни и грозы, возможен град. При грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

На востоке края, особенно на восточном побережье произойдет резкое вторжение с Охотского моря, поэтому в этих районах ожидается сильный, а местами штормовой северо-восточный ветер до 20-25 м/с. В связи с этим на восточном побережье ожидается сильный шторм с востока, с высотой волны до 3 метров и выше.

Народный синоптик советует отдыхающим покинуть зоны отдыха на восточном побережье из-за сильного ветра и большой волны. Также судам находящимся в северной части Японского моря лучше спрятаться до 29 августа в закрытых бухтах.

По данным "Маглипогода", общее количество осадков в крае может составить от 20 до 150 мм и более за 12 часов и менее. Местами пройдут тропические ливни с опасным количеством за короткое время — 50 мм и более за 3 часа и менее. 

По словам Руслана Юровского, это вызовет начало наводнения в крае, которое усилится и продолжится в период со 2 по 4 сентября, когда Приморье окажется под влиянием девятого по счету тайфуна, который обещает стать самым мощным в году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме