Гемодиализный центр открылся в Дальнегорске

Шестой по счету гемодиализный центр открылся в Приморском крае. Современное отделение, рассчитанное на одновременный сеанс пяти человек с почечной недостаточностью, начало работать на базе Дальнегорской городской больницы. Центр будет работать в системе обязательного медицинского страхования и оказывать помощь бесплатно по полису ОМС, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Только на территории Дальнегорского городского округа около 20 человек нуждаются в особой медицинской процедуре, которую до недавнего времени они могли получить только в Арсеньеве или Владивостоке.

Как сообщил главный врач медучреждения Сергей Юдин, идея открытия диализного отделения в больнице зародилась в 2018 году.

«Финансирование проекта взял на себя краевой бюджет. Были выделены ассигнования в размере 20,5 миллиона рублей, из которых часть была потрачена на ремонт, обустройство комнат отдыха и туалетов для пациентов, часть – на мебель, чтобы оснащение отделения соответствовало современным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи», – рассказал главный врач.

Основная часть средств была направлена на приобретение жизненно важного оборудования.

«Новый центр оснащен диализным оборудованием последнего поколения: пятью аппаратами “искусственная почка”, высокопроизводительной системой водоподготовки, системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также всеми необходимыми комплектами расходного оборудования и материалами», – отметил Сергей Юдин, добавив, что для работы в новом отделении специальное обучение прошли три специалиста – врач Марат Тягунов и две медсестры.

Открытие гемодиализного центра называют знаковым событием для медицины региона.

«Развитие диализной службы в Приморье обусловлено ростом количества пациентов с нарушением функций почек. Это процедура востребована и жизненно необходима многим жителям края», – отметили в краевом минздраве.

В ближайшее время отделение сможет принять пациентов со всех северных территорий Приморья.

«Мы готовы оказать диализную помощь не только жителям Дальнегорского городского округа, но и прилегающих территорий – Кавалерово, Ольги, Тернея, Пластуна. Испытывающим потребность в данном виде медпомощи, следует позвонить в регистратуру по телефону: 8 (42373) 3-15-95, оставить свои контактные данные», – обозначили в больнице Дальнегорска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]