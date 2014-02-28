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Главврач Дальнегорской больницы уволился после визита губернатора в район

Главврач Дальнегорской больницы уволился после визита губернатора в район

Главный врач Дальнегорской центральной городской больницы Сергей Юдин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Такое решение он принял во время рабочей поездки губернатор края Олега Кожемяко в муниципалитет в четверг, 17 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Приморского края, Сергей Юдин был назначен на пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы в феврале 2020 года. За время его работы на действия как самого главврача, так и учреждения в целом неоднократно поступали жалобы от жителей муниципалитета, в том числе коллективные, что говорит о наличии системных проблем в руководстве.

«Одна из самых серьезных претензий к Сергею Юдину – попытка сокращения мест оказания медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что Минздрав Приморья возлагал на Сергея Юдина большие надежды: после предыдущего руководителя в учреждении наблюдался ряд серьезных проблем, решить которые должен был новый главврач. В частности, в задачи, поставленные перед руководителем, входила стабилизация финансово-хозяйственной деятельности и недопущение роста кредиторской задолженности, усиление работы по привлечению кадров, решение вопроса с нехваткой лекарственных препаратов для обеспечения пациентов стационара и другие.

Находясь в рабочей поездке в Дальнегорском городском округе, Олег Кожемяко после общения с местными жителями указал Сергею Юдину на неудовлетворительную работу по решению поставленных перед ним задач. По итогам разговора Сергей Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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