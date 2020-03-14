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«Будет проще»: Важный для Приморья документ подписан правительством России

«Будет проще»: Важный для Приморья документ подписан правительством России

Источник фото: pixabay.com

Правительство РФ создает универсальный механизм для оперативного решения жилищных вопросов при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Подписано постановление правительства о создании универсального механизма для оперативного решения жилищных вопросов при возникновении чрезвычайных ситуаций", - сказал он. Премьер отметил, что наводнение в Иркутской области летом прошлого года "подтверждает важность сегодняшних решений - тогда из-за несовершенства действующих правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией". Новый документ устраняет этот недочет, отмечает ТАСС.

По словам Мишустина, постановление закрепляет особый алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. Так, оценка жилья будет проходить в сокращенные сроки на основании сводного перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС, и этот документ будет формироваться на основе сведений Единого госреестра недвижимости.

"Гражданам не придется подавать в комиссию заявление и документы, подтверждающие право собственности. Это ускорит процесс признания жилья непригодным, и самое главное - людям будет проще получить новое жилье", - резюмировал глава кабмина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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