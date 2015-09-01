«Удар будет максимальным»: в Приморье готовятся к худшему сценарию прохождения циклона

Малоподвижный циклонический вихрь, длительное время кружащий над северными районами Китая, продолжает посылать один за другим фронтальные разделы к южным районам Дальнего Востока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

На Приморский край продолжает выноситься теплая воздушная субтропического происхождения и при встрече разнородных воздушных масс происходит обострение атмосферных фронтов, возникают зоны повышенной конвекции, а значит развиваются мощные кучево-дождевые облака, из которых проливаются ливни, сопровождаемые грозами.

В прошедшие сутки под удар такого фронта попали северные районы края. Здесь ливни начались к вечеру и сохранялись в первой половине ночи. Интенсивность выпадения дождя местами достигала 40 — 58 мм за 2 — 6 часов, а общее количество составило 40 — 50% месячной нормы. Не обошлось без осадков и на остальной территории края, но здесь преобладали небольшие и умеренные дожди, а ночью в южной половине края и вовсе прекратились.

В континентальных районах днем было тепло, максимальные температуры составили +26...+30 °С, на побережье столбики термометров при ветре с моря не поднялись выше +17...+25 °С. В ночные часы минимальные температуры пока не менялись, +14...+21 °С.

Во Владивостоке вчера днем временами шел небольшой дождь, всего выпало около 1 мм. Днем, хотя было облачно, максимальная температура составила +22...+25 °С. Ночью немного моросило, отмечался туман, температура воздуха понизилась до +19...+21 °С.

Сегодня Приморье останется в поле пониженного атмосферного давления. Дождей станет меньше и по интенсивности, и по площади распространения. Но в самых северных районах снова не исключены ливни с грозами. В районах без дождей максимальные температуры станут выше на 2 — 3 градуса, на побережье температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, осадков не предполагается, но холодный юго-восточный ветер у моря и в центральной части города не даст воздуху прогреться выше +21...+23 °С.

В пригороде будет теплее на 2 — 3 градуса. В четверг ночью тайфун «Хагупит», который принес тропические ливни и штормовой ветер на юго-восточное побережье Китая, выйдет уже в стадии обычного циклона на север Желтого моря и нанесет максимальный удар северной половине Корейского полуострова.

В первой половине дня циклон выйдет в северо-западную часть Японского моря, а далее, увеличивая скорость смещения и снова углубившись, направится в северо-восточном направлении к юго-восточному побережью Приморья.

Ночью в крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди от континентального циклона, а к утру 6 августа в юго-западных районах края почувствуется влияние тропического циклона, также начнутся дожди.

Днем сильные, местами очень сильные дожди быстро распространятся на южную половину края. Дожди в отдельных районах будут сопровождаться грозами, на побережье постепенно начнет усиливаться ветер. Температурный фон понизится на 2 — 4 градуса.

Отметим, что органы власти, организации, состоящие на гидрометеорологическом обеспечении Примгидромета, заблаговременно оповещены об ухудшении погодных условий для принятия превентивных мер, снижения рисков нанесения ущербов.

В пятницу, 7 августа, циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении и к концу дня выйдет на юго-запад Охотского моря. Далее он промчится вблизи Курильских островов.

В Приморье пятницу ночью на востоке края еще сохранятся сильные, местами очень сильные дожди. На западе и юго-западе края начнут прекращаться.

В ближайшие сутки во Владивостоке ухудшится погода, ночью начнется небольшой дождь, а днем его интенсивность будет увеличиваться. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 13 — 18 м/с, а завтра к вечеру начнет усиливаться уже северный ветер. Температура воздуха ночью и днем без изменения.

В пятницу во Владивостоке дождь прекратится, ночью сохранится сильный северный ветер, днем потеплеет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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