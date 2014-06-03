«Интересные» книги библиотеки спрячут «под замок» от юных читателей

Книги с маркировкой "18+" библиотеки спрячут подальше от юных читателей. Новый приказ минкультуры теперь обязывает хранить их в специальных шкафах. Новый регламент для библиотек был утвержден еще в конце прошлого года прежним министром Владимиром Мединским, но в силу он вступает с 7 августа, сообщают «Вести:Приморье».

Для книг с пометкой "18+" теперь необходимо выделить отдельный зал или шкаф с замком - под контролем библиотекаря.

Проблема в том, что маркировка "18+" сажает под замок не только экстремальных современных авторов, но и многих классиков. И даже Пушкина, отмечает «РГ».

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская одобрила принятое ведомством решение, но обратила внимание на важный момент: "Единственная тонкость, с которой необходимо разобраться, - критерии для маркировки "18+". Они должны быть ясными и четкими. Никакой вкусовщины, максимум здравого смысла".

Писатель Сергей Лукьяненко отнесся к этому скептически: "Мировая литература всегда была вневозрастной. Пытаться делать вид, что дети в 13-14 лет не знают, что такое секс и наркотики, сегодня глупо. Надо для начала взорвать телевизор".

Ректор Литературного института им. Горького, писатель Алексей Варламов не понимает, как будет применяться этот запрет. "Если мы возьмем эротику в литературе - здесь все окажется очень запутано. Что считать эротикой, что не считать?"

Обозреватель "РГ", писатель Павел Басинский считает, что ситуация, когда государство что-то запрещает или ограничивает, в том числе и в области литературы, в принципе нормальная. "Не будем забывать, Золотой век русской литературы состоялся в условиях двух цензур - политической и церковной. Но правила игры были понятны. Я понимаю, что львиная доля современной прозы безусловно относится к категории "18+". Но что делать с классической литературой? В произведениях Тургенева, Гончарова, Толстого есть немало эротики, не говоря уже о Бунине и Набокове. Сцена убийства старухи-процентщицы и ее сестры в "Преступлении и наказании" поражает своей жестокостью. Запретим это читать юношам и девушкам до 18 лет? Спрячем книги в шкафы, как сигареты в супермаркетах, и будем выдавать по предъявлению паспорта? В свое время я был крайне удивлен, когда мою невиннейшую книгу о сыне Толстого маркировали категорией "16+", запечатали в целлофан и отказались продать студентке из моего семинара в Литинституте, потому что у нее не было с собой паспорта".

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки:

- Я хочу напомнить, что у нас действует 436-й Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которые давно ввел ограничительные меры. Новые правила лишь акцентировали книги "18+". Но такие книги и так никогда не выдавались детям, ни в советское, ни в постсоветское время, ни тем более сейчас. И уж тем более никто не будет пополнять библиотечные фонды книгами по экстремизму, терроризму или с порнографическим содержанием. Так что новый приказ Минкультуры России просто все упорядочил. И, на мой взгляд, сделал это весьма гуманно по отношению к библиотекам, потому что исполнение передано на усмотрение региональных властей. А у нас только публичных библиотек 42 тысячи, и все они очень разные.

Если библиотекарь выдаст ребенку книгу не по возрасту, ему грозит административный штраф. Обратите внимание, ребенку, а не родителю, который пришел вместе с ним. И бывали случаи, когда штрафовали или требовали расстояния в 100 метров между детскими книгами и книгами "18+", как прописано в 436-м законе. В прошлом году расстояние уменьшили до 50 метров, но это не сильно помогло, потому что у нас многие сельские библиотеки расположены в небольших комнатках общей площадью 40 метров. Так что новые правила скорее помогают библиотекам перестать быть нарушителями - установить закрытый шкаф проще, чем увеличить площадь.

А вот что делать с самой маркировкой? Издатели боятся и перестраховываются, завышая возраст. Честно, я не всегда даже могу понять, что вызвало опасения. А классическую литературу, по моему мнению, вообще не надо было маркировать. Это мировое художественное достояние, которое должно быть доступно всем. У нас же все зависит от издателя. Поэтому мы поддерживаем законопроект Комитета Госдумы по культуре, который предлагает отказаться от всех возрастных маркировок, кроме "18+", четко прописав и объяснив критерии, по которым книга попадает в эту категорию.

Возрастная маркировка книг, введенная в России в 2012 году, не в первый раз оказывается в центре внимания. Предложенная шкала (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) и критерии оценок оказались мало применимы к реальной жизни. Известны случаи, когда, к примеру, школьнице отказались продать стихи Есенина, потому что на книге стоит маркировка "16+". Такой абсурд по замыслу должен исправить законопроект, подготовленный Комитетом Госдумы по культуре. Депутаты предлагают упразднить все промежуточные категории, оставив лишь одну - "18+". И запретить маркировку произведений из школьной программы, как "книг для взрослых".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]