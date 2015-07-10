Экс-предпринимательницу, "пострадавшую" от ГАИ 23 февраля, заставили мести улицы

Бывшая предпринимательница из Хасанского района приговорена к исправительным работам за то, что за полтора года дважды попалась за рулём в нетрезвом виде, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.

Как известно, сегодня законодательство достаточно сурово относится к тем, кто управляет автомашиной в нетрезвом виде. Как правило, кроме штрафа в 30 тысяч рублей, водитель лишается права управления на некоторое время – от полутора до трёх лет. История из посёлка Славянка Хасанского района может стать весьма поучительной.

Буквально в июле 2020 г. Хасанский районный суд вынес приговор по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) в отношении молодой девушки – бывшего индивидуального предпринимателя.

Как следует из приговора, в 2019 г. автомобиль, которым управляла девушка, был остановлен сотрудниками хасанской полиции. Девушка отказалась проходить медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, и мировой суд в мае лишил её права управления автомобилем. Кроме того, в этом же году девушку ещё раз остановили сотрудники ГАИ, когда она управляла автомобилем, уже не имея права управления. Правда, она находилась в трезвом состоянии – и за этой ей было назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.

Но, видимо, административное наказание не исправило поведение девушки. 23 февраля 2020 г. она ещё раз села за руль чужого автомобиля Nissan X-Trail в нетрезвом виде, но была вовремя остановлена сотрудниками ГАИ. Результатом стало возбуждение уголовного дела.

В суде девушка признала вину и раскаялась. Как выяснилось, недавно она перестала работать в качестве индивидуального предпринимателя, является временно неработающей и сама воспитывает ребёнка. Суд в итоге приговорил её к 130 часа исправительных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru