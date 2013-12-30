Бизнесмен из Хабаровска оказался причастен к взрыву в Бейруте: ему принадлежал груз судна

В Бейруте, столице Ливана, прогремел мощный взрыв, повредивший многие здания. Погибли более ста человек, сообщают «Вести:Приморье».

Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар. Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства, отмечает РБК.

В качестве первой версии местные СМИ писали о том, что взорвалась пиротехника.Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.

Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать. Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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