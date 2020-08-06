"Делюкс закончился": пассажиры жалуются на плохой сервис "Аэрофлота"

Услуги "Аэрофлота" резко изменились за последнее время и оставляют желать лучшего, - сообщает "Вести: Приморье".

"Ужины и завтраки на рейсе "Аэрофлота" «Москва - Владивосток», как говорится, небо и земля в сравнении с прошлым годом, - рассказывает один из пассажиров в телеграм-канале Дальневосточных ведомостей. - От мюслей и тоненького кусочка хлеба у мужиков случилось несварение".

Один пассажир возмущался, что заплатил за билет 30 000 и рассчитывал на большее.

В прошлом году выдавали тапочки, плед, очки для сна, крем для рук, зубную пасту с щёткой. Сейчас - ничего подобного нет. Ещё и кондишн еле-еле работал.

В условиях эпидемии коронавируса всех заставляют надевать маски, и меняют их каждые два часа. И тут же сами нарушают меры безопасности:

"Принесли анкеты. А ручки нет под рукой. «Попросите, если что, у соседей», - разводят руками стюардессы. Эх, так вы ж сами нам про коронавирус весь рейс говорите!.. Одним словом, нет больше прежнего Аэрофлота! Делюкс закончился", - резюмирует пассажир.

На фото: ужин и завтрак в 2019 году (первые два кадра).

Vs ужин и завтрак в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]